İstanbul Beykoz’da, 38 yaşındaki Aysel Karakoç, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Fethi Ş. (35) tarafından öldürüldü. Olay, Çubuklu Mahallesi’nde bir sitede dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

BARIŞMAK İÇİN GİTTİ 5 KEZ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, Fethi Ş., barışma bahanesiyle Karakoç’un evine geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fethi Ş., Karakoç’u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden toplam 5 kez bıçakladı.

Aysel Karakoç

Dairede kadının seslerini duyan komşular, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve Karakoç’u ambulansla Beykoz Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Karakoç hayatını kaybetti.

Fethi Ş.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli Fethi Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı ve emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.