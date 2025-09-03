İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Savcısı Ercan Kayhan, sahibi olduğu restoranda husumetlisi Mustafa Can Gül tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Alınan bilgilere göre Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde sahibi olduğu restoranda daha önceden alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede savcı Kayhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması ile madde bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli Gül, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ GÜL OLAY YERİNDE

İstanbul Valisi Davut Gül, olayın yaşandığı restorana gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. İstanbul Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan KAYHAN, Çekmeköy’de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.