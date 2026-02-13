Khakımova’nın başını kesip İstanbul Şişli’de çöpe attıkları gerekçesiyle hapse atılan 2 zanlının cinayeti işledikleri evde bir kadını daha öldürdükleri ortaya çıktı. Özbekistan’dan 28 Aralık’ta Türkiye’ye gelen Ergashalieva Sayyora’dan (32) 23 Ocak’tan beri ailesi haber alamadı. Sayyora’nın en son Özbekistanlı Durdona Khakimova’nın başının kesilip parçalanarak öldürüldüğü evde kaldığı belirlendi. Polis, Sayyora’nın arkasından Khakimova’nın katilleri D.A.U.T. (31) ve G.A.K.’nin (29) de girdiğini belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde 24 Ocak’ta şüphelilerin evden defalarca siyah çöp torbalarıyla çıkış yaptıklarını tespit edildi. Şüphelilerin taksiyle Fatih’e geldikleri, valizdeki parçaları bir çöp konteynerine bıraktıkları anlaşıldı. Durdona Khakimova cinayeti nedeniyle tutuklu bulunan zanlıların aynı evde kesici aletle Sayyora’yı öldürüp cesedinin ise parçalanarak İstanbul’da farklı ilçelerin çöp konteynerlerine bırakıldığı ortaya çıktı. Ergashalieva Sayyora ve Durdona Khakimova ile D.A.U.T. ve G.A.K.’nin yaklaşık bir ay aynı evde birlikte yaşadıkları, Sayyora’nın G.A.K. ile sevgili oldukları öğrenildi.

