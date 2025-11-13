İstanbul'da 2 gün önce dehşet yaşandı. 11 Kasım günü Büyükçekmece’de E-5 yan yolda araç içinde Emrah Güçlü ve Emrah Yılmaz, otel odasında ise 27 yaşındaki Melisa Kölekçi korkunç şekilde katledildi.

Katil zanlısı Hakan K'nın işlediği korkunç cinayetler polis tarafından mercek altına alındı. Hakan K.’nin, öldürdüğü Melisa Kölekçi ile bağlantısı çözülürken, diğer 2 kişi ile herhangi bir bağlantısı bulunamadı.

UZUN SÜRE İLİŞKİ YAŞADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Hakan K. tarafından otel odasında öldürülen Melisa Kölekçi ile araç içinde öldürülen Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz üçlüsünün birbirleriyle olan ilişkileri mercek altına alındı.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, katil zanlısı Hakan K. ile canına kıydığı Melisa Kölekçi’nin uzun süre önce bir ilişki yaşadıkları ortaya çıktı. Sevgili oldukları iddia edilen ikili arasında zaman zaman ayrılıklar yaşandığı belirlendi.

YILLAR ÖNCE KATİLİNİ ŞİKAYET ETMİŞ

Melisa Kölekçi ile katil zanlısı Hakan K. arasında 6 yıl önce savcılığa yansıyan bir şikayet konusu saptandı.

2019 yılında ikilinin ilişki yaşadıkları, bu ilişkinin ardından ayrılık sürecine girdikleri ve Kölekçi’nin Hakan K.’den tehdit içerikli mesajlar aldığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Melisa’nın 6 yıl önceki şikayetinde, Hakan K.’den gelen mesajları da savcılığa sunduğu bilgisine ulaşıldı.

TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Hakan K.’nin mesajlarında; "Sana bu dünyada cehennemi yaşatmazsam şerefsizim. Seni kendim arayıp bulduğumda insan içine çıkılmaz hâle getireceğim. Okulun içinde, herkesin gözünün önünde seni saçından sürükleyeceğim" gibi tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

Ancak bu olaydan sonra barıştıkları iddia edildi.

DİĞER KİŞİLERLE BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR

Katil zanlısı Hakan K. ile öldürülen Melisa Kölekçi arasındaki ilişki bağı çözülürken Hakan K. veya Melisa Kölekçi’nin, araç içinde öldürülen Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz ile ne tür bir bağlantısı olduğuna dair ise çalışmalar sürüyor.

FİRARİ KATİL ARANIYOR

Olaydan sonra kaçan Hakan K.’nin, üç kişiyi öldürdüğü cinayetleri neden işlediği henüz bilinmiyor. Katil zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışmalar sürdürülüyor.