Etiler'deki ünlü bir gece kulübüne gelen kimliği belirsiz iki saldırgan, yanlarında getirdikleri yanıcı madde dolu şişeleri (molotofkokteyli) ateşleyerek kulübün girişine fırlattı. Bir anda yükselen alevler binayı sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak mekanda ciddi maddi hasar oluştu.
MEKAN SAHİBİNİ İNFAZ ETTİLER
Kundaklama olayının ardından saldırganlar bu kez mekan sahibi Yusuf Durmuş’u hedef aldı. Sabah'ta yer alan detaylara göre, gece kulübünün sahibi 53 yaşındaki Yusuf Durmuş, sabah saatlerinde evinden çıkıp aracına bindiği sırada pusuya düşürüldü. Maskeli ve siyah kapüşonlu bir saldırgan, Durmuş'un şoför koltuğuna oturmasını bekledi ve ardından camdan içeriye ardı ardına ateş açtı. 3-4 el kurşun sıkan saldırgan yaya olarak kayıplara karışırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Durmuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
"YENİ NESİL ÇETE" ŞÜPHESİ
Kundaklama ve cinayet arasındaki doğrudan bağı çözmek için özel bir ekip kurdu. Cinayet Büro Amirliği’nin yürüttüğü soruşturmada, saldırı yönteminin son dönemde yasa dışı faaliyetleriyle bilinen "yeni nesil suç örgütlerinin" profilini yansıttığı tespit edildi. Kaçan maskeli saldırganın kimliğini belirlemek için bölgedeki tüm güvenlik kameraları ve mobese kayıtları inceleme altına alındı