İstanbul Gaziosmanpaşa'da 13 yaşındaki bir çocuk, bir düğünde tartıştığı 16 yaşındaki genci ve müdahale eden dedesini silahla vurdu. 13 yaşındaki saldırganın 9 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

ÖNCE 16 YAŞINDAKİ GENCİ DÖVDÜ

Star Haber'de yer alan habere göre; Geçtiğimiz pazartesi günü Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda, mahallede düzenlenen bir düğüne gelen 13 yaşındaki çocuk taşkınlık çıkarmaya başladı. Tartıştığı 16 yaşındaki bir genci döven zanlı, bununla da yetinmedi.

60 YAŞINDAKİ DEDEYİ VURDU

Düğünde bulunan 60 yaşındaki Servet Macit, torununa zorbalık yapan çocuğu uyarmak istedi. Ancak uyarının ardından zanlı, belindeki silahı çıkararak hem dede Servet Macit'e hem de torununa kurşun yağdırdı.

13 yaşındaki saldırganın 9 suç kaydı çıktı.