Yurt genelinde hissedilen sıcaklık düşüşü ve rüzgar, deniz trafiğini de olumsuz etkiledi. Şehir Hatları İşletmesi, yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bir duyuru yayınlayarak bazı hatlardaki seferlerin iptal edildiğini bildirdi.
İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR DURDURULDU
Yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" ifadelerine yer verildi. Rüzgarın etkisi ve deniz durumu normale dönene kadar seferlerin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.
İPTAL EDİLEN HATLAR
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şunlar:
-
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı
-
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı
-
Büyükada-Sedef Adası Hattı
-
Adalar-Beşiktaş Hattı
-
Üsküdar-Haliç Hattı
-
Kadıköy-Haliç Hattı
-
Beşiktaş-Haliç Hattı
BUDO SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla yolcularını uyardı. Marmara Denizi genelinde beklenen şiddetli rüzgar ve artan dalga boyunun sefer güvenliğini riske atabileceği belirtilerek, Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Yalova (Armutlu) hatlarındaki bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
İPTAL EDİLEN SEFERLERİN LİSTESİ
Yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle Perşembe günü gerçekleştirilemeyecek seferler şunlar:
-
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
-
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
-
09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
-
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
-
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
-
11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
-
11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
-
13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
İDO'DAN DA İPTALLER GELDİ
İDO ise Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07:45 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi ve Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 09:05 seferinin iptal edildiği açıklandı.