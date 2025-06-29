İstanbul'un Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde denizde can pazarı yaşandı.
Beykoz Yağlıdere Koyu'ndaki iki farklı noktada denize giren 3 kişiden 1'i kayboldu, 2'si kurtarıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaybolan 1 kişinin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.
SARIYER'DE 2 KİŞİ ARANIYOR
Öte yandan, Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda sabah saatlerinde denize girdikten sonra kaybolan 2 kişi için yürütülen arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.
KOCAELİ'NDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkisinde denize girdikten sonra çırpınmaya başlayan Murat Ş. (38) gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi cankurtaranları arama çalışması başlattı.
Ekiplerce sudan çıkarılarak Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bu arada, kentin Karadeniz kıyısında yer alan Kandıra ilçesinde denize girişler yasaklandı.