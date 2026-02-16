İstanbul'da gece saatlerinde vatandaşların cep telefonlarına gelen "deprem uyarı bildirimi" kısa süreli paniğe neden oldu.

Söz konusu bildirimi alan çok sayıda kişi, herhangi bir sarsıntı hissetmediklerini belirterek paylaşımlar yaptı.

Uyarının ardından sosyal medya platformu X'te "Hisseden oldu mu?" ve "Bildirim geldi ama sarsıntı yoktu" şeklinde mesajlar dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar yaşanan durumun lodos kaynaklı olup olmadığını sorguladı.

AFAD DEPREMİ DUYURDU

Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) deprem bildirimi geldi.

Kurumun verilerine göre, saat 00.18'de İstanbul'un Çatalca ilçesi merkezli 2,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 9,75 kilometre derinliğinde kaydedildi.