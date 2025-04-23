İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından GSM operatörleri çöktü.
Yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar mobil hatlarda yaşanan altyapı sorunları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadı.
Sosyal medyada on milyonlarca vatandaş İstanbul'daki yakınlarını arayamadığını dile getirdi.
Yapımcı Armağan Çağlayan da 2025 yılında hâlâ böyle bir durumun yaşanıyor olmasına isyan etti.
"GSM OPERATÖRLERİNDE HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEMİŞ"
Çağlayan X hesabından yaptığı paylaşımda "99 depreminden bu yana 25 yıl geçmiş. Hatay depreminden bu yana 2 yıl. Ve GSM operatörlerinde hiçbir şey değişmemiş" ifadelerini kullandı.