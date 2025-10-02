Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kısa süreli ara verildi.

UÇUŞ TRAFİĞİ 5 DAKİKA DURDURULDU

Deprem sonrası güvenlik önlemleri kapsamında iki havalimanında da pistler ve taksi yolları kontrol edildi. Yaklaşık 5 dakika süren incelemelerin ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı ve uçuş trafiği normale döndü.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ’tan yapılan açıklamada, “Marmara Denizi’nde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Havalimanımızda terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri yapılmış olup operasyona engel herhangi bir duruma rastlanmamıştır. Havalimanı faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir” denildi.