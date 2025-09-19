İstanbul'da çok sayıda objenin ele geçirildiği tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke içinde kayıtsız yer değiştirilen ve ikinci kişilere satılan tarihi eserlerin yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

INTERPOL'ÜN ARADIĞI LEVHA BULUNDU

Çalışmalar kapsamında ekipler, Haziran-Eylül ayları içerisinde Fatih, Şişli, Esenyurt, Bağcılar, Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerinde 11 farklı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanırken adreslerdeki aramalarda, 2005 yılında Üsküdar'daki Defterdar Tahir Efendi Camisi'nden çalınan ve Interpol'ün çalınan ve uluslararası düzeyde aranan kültür varlıkları listesinde olan 1837-1912 yılları arasında hattat Mehmet Sami tarafından yazılmış hat levha ele geçirildi.

MOZAİK, SİKKE, KAMA, HAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda ayrıca Yunan, Roma dönemlerine ait 1771 parçadan oluşan insan bezemeli mozaik, Yunan, Roma, Abbasi, Emevi, Bizans, Osmanlı, Anadolu Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 627 altın, gümüş, bronz ve nikel malzemeden imal edilen sikke, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 454 kama, kılıç, şamdan ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi objelerin ise Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, İstanbul Ayasofya Tarihi ve Deneyim Müzesi ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserlerin sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede personeli tebrik etti.

Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, operasyonlara ve ele geçirilen tarihi eserlere ilişkin bilgi vererek, "Farklı dönemlere ait bu eserler İstanbul’daki müzelerimize teslim edilecektir. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak yalnızca bugüne değil yarınlarımıza da sahip çıkmaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.