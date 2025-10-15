Gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun, Esenyurt’ta cumartesi akşamı fiziksel saldırıya uğradı.

Kendisinden uzun süre haber alınamayan Tosun’un Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı ortaya çıktı. Burada yoğun bakıma alınan Tosun, dün akşam hayatını kaybetti.

Kütahyalı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda Hakan Tosun cinayeti hakkında şöyle yazdı:

-Gazeteci Hakan Tosun cinayeti hiç normal değil Sermayenin çevre ve tabiat katliamlarına dair haberler yapıyordu.

-Dövülerek katledilmesi anormal ve alçakça bir durum. Bu, iki tane çocuğun işlediği bir cinayet olamaz!!! Patronların tetikçi tutarak yaptığı bir iş gibi gözüküyor…

-Bahadır Özgür, Timur Soykan ve İsmail Saymaz… Şu cinayeti iyi araştırmanızı tavsiye ediyorum Özellikle bu konuda en şuurlu gazeteci Bahadır Özgür, Kemal Türkler cinayetine benziyor bu olay. Kemal Türkler cinayeti de sağ-sol kavgası gibi gösterilen bir patronlar talimatıydı.

Öte yandan Tosun'un kız kardeşi Öznur Tosun, ağabeyinin cinayetinin arkasında planlı ve organize bir eylem olduğunu söyledi.

Tosun, ağabeyinin "görmemesi gereken bir duruma tanıklık ettiği için kasten öldürüldüğünü" belirtti.

Tosun, ortaya çıkan yeni görüntülerin şüphelilerin ilk ifadelerini çürüttüğünü söyledi.

Tosun, "Görüntüler açığa çıktı. Bizim bilgimiz dışında açığa çıktı. Zaten karşı tarafın vermiş olduğu röportajda, yani savunmasında çok farklı beyanlarda bulunmuştu. Kendi kendilerinin yalan söyledikleri, beyanlarının hiçbir şekilde doğru olmadığı o görüntülerle ortaya çıktı" dedi.