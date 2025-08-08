İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletli 2 şüpheli, bir döviz bürosuna silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Şüpheliler, olay sonrasında buluştukları bir kişi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre 31 Temmuz’da tarihinde Mesihpaşa Mahallesi’nde üzerindeki döviz bürosunun önüne motosikletle gelen 2 şüpheli, döviz bürosuna silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dükkanın kapalı olması sebebiyle yaralanan kimsenin olmadığı olayda, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilerden motosikleti kullandığı belirlenen T.M.A., Güngören ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

T.M.A.'nın evinde yapılan aradama, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Motosikletin arkasında olan U.B. ve saldırı sonrasında buluştukları U.Ü.B. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.