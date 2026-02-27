İstanbul’da 2026 yılı sonunda sona erecek olan Yarısı Bizden Kampanyası’ndan süre uzatımı açıklandı. Aralık ayı sonuna kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlar uygulamadan yararlanacak. Süre uzatımından yararlanmak için riskli yapı belgesinin alınmış olması gerekiyor.

22 Şubat 2024’te Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile yürürlüğe giren kampanya kapsamında vatandaşlara evlerini yeniden inşa ettirmeleri için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek veriliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 31 Aralık 2026’da sona erecek kampanya ile ilgili vatandaşların lehine önemli bir düzenleme yapıldı. Kararnamenin 3’üncü maddesinin 13’üncü fıkrasına “6306 Sayılı Kanun kapsamında onaylanan riskli yapılar için” ibaresi eklendi.

-Bakan Kurum’dan Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

“Yarısı Bizden kampanyamızla ilgili İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımı hayata geçirdik. Hazırladığımız genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 31 Aralık’a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek. 2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamı kampanya kapsamına alınacak.”

2025 VE 2026 YILLARINDAKİ RİSKLİ YAPILAR DA KAPSAMA ALINDI

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle, ev ve iş yerini yenilemek isteyen vatandaşlar için riskli yapıların yıkım, ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi süreçlerin zaman aldığı dikkate alınarak hak kaybı yaşamamaları sağlandı. Böylece 2025 ve 2026 yıllarında ilan edilen tüm riskli yapılar Yarısı Bizden Kampanyası’ndan faydalanabilecek.

YARISI BİZDEN İLE BİNA VE ALAN BAZLI DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her konut için:

-875 bin TL hibe

-875 bin TL kredi

-125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Vatandaşlar, bu destekle evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor.

İş yerleri için ise:

-437 bin 500 TL hibe

-437 bin 500 TL kredi

-125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.

Alan bazlı site veya büyük dönüşümlerde TOKİ veya Emlak Konut inşaatları projeyi üstleniyor. Her hak sahibi için 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği sunuluyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşülüyor, kalan borç ise uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.