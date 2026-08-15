Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul'un Çatalca ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun namlulu silah taşıdığı belirtilen İrfan A., kendisini bir eve kapattı. Şüphelinin, evin penceresinden çevreye ateş açtığı öğrenildi. JANDARMAYA ATEŞ AÇTI Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Şüpheli jandarma ekiplerine yönelik de elindeki silahla ateş açtı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekiplerinin şüpheliyi ikna ederek teslim olmasını sağlamak için çalışmaları 2 gündür sürüyor. Saldırgan sosyal medyadan mesajlar paylaşmaya devam ediyor.

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