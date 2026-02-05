Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR, otomobile arkadan çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatıldı, trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR, otomobile arkadan çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatıldı, trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.