Olay, sabah saatlerinde Zeytinlik Mahallesi Fişekhane Caddesi üzerindeki 5 katlı iş merkezinde meydana geldi. Motosikletle gelen kasklı 2 şüpheli, yanlarında getirdikleri el bombasını iş merkezinin kapısına bantladı. Şüpheliler ayrıca kapıya bir not yapıştırdıktan sonra geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen bir kadın çalışan, kapıyı açmak istediği sırada bantlanmış el bombasını fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş merkezinin bulunduğu kaldırım güvenlik şeridiyle kapatılırken, bomba imha uzmanları çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler, el bombasını kontrollü olarak patlattı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin iş merkezine gelerek el bombasını kapıya bantladıkları ve not bıraktıkları anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

