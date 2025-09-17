İzmir’de iş insanı A.A.’nın yakınları, kendisinden haber alamayınca polise başvurdu. Yapılan araştırmada, A.A.’nın kaçırılarak İstanbul’a götürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine İstanbul Emniyeti Gasp Büro Amirliği ekipleri devreye girdi.

5 GÖZALTI

Çalışmalarda, A.A.’nın önce Bursa’nın Karacabey ilçesine götürüldüğü, burada İstanbul’dan gelen diğer şüphelilere teslim edildiği tespit edildi. Şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirleyen polis, otomobili Bağcılar’da park halinde buldu. Ardından çevrede yapılan incelemede, şüphelilerin yakındaki bir sitede oldukları saptandı. Düzenlenen operasyonla iş insanı kurtarılırken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

15 MİLYON LİRA FİDYE İSTEMİŞLER

Emniyette sorgulanan şüpheliler, A.A.’nın aile üyelerine ait 15 milyon lira alacaklarını tahsil etmek için hareket ettiklerini öne sürdü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y. (24), E.K. (44) ve D.K. (25) tutuklandı. A.K. (27) hakkında ev hapsi uygulanırken, V.A. (39) ise yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.