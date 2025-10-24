İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’ndan başlayarak akşam ve gece saatlerinde boğaz çevresi başta olmak üzere tüm il genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Valilik, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağışla birlikte kuvvetli rüzgâr ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı da benzer uyarı yayımlayarak, sağanak yağışların ani ve lokal su baskınlarına yol açabileceğine dikkat çekti ve yetkili mercilerden gelen uyarıların takip edilmesini istedi.

Yetkililer, vatandaşlara özellikle akşam saatlerinden itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve riskli bölgelerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulunuyor.