İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren şiddetli poyraz etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre rüzgarın hızının gün boyunca 40-60 kilometre arasında esmesi, bazı bölgelerde 80 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

İstanbul Valiliği, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı. AKOM yetkilileri de fırtınanın akşam saatlerinde şiddetini artıracağını, kısa süreli sağanak yağış ve yüksek dalgaların kent genelinde etkili olabileceğini belirtti. Deniz ulaşımında iptaller ve gecikmelerin olabileceği ifade edildi.

Olası tehlikeye karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gülhane Parkı’nın geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Parka gelen ziyaretçiler, görevliler tarafından geri çevrilirken, risk geçene kadar girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

"DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI YAPILDI