İstanbul PERDER (İstanbul Perakendeciler Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Güzeldere, Ramazan ayı boyunca dernek üyesi marketlerde temel gıda ürünleri başta olmak üzere binlerce üründe fiyatları sabitleyeceklerini ve bazı ürünlerde yüzde 25'e varan indirimler uygulanacağını açıkladı.

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan protokol çerçevesinde, kırmızı et fiyatlarını ocak ayından itibaren sabitlediklerini ve ramazan sonuna kadar ekonomik fiyatlarla et temin ettiklerini belirten Güzeldere, tüm hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Açıklamada, İstanbul'da 66 üye market ve 2 bin 700'e yakın şubeyle yapılan kampanyaların, megakentteki tüm hanelere ulaşmayı hedeflediği ifade edildi. Kampanyada bakliyat, makarna, salça, yağ, çay, kahve, temizlik malzemeleri gibi birçok üründe indirimler uygulanacak ve fiyatlar sabitlenecek.

Güzeldere, tüketicilerin kampanyaların geçici olmadığını ve stok sıkıntısı olmadığını belirterek, alışverişlerini günlere yayarak rahatlıkla bu kampanyalardan faydalanabileceklerini söyledi.