İstanbul'un Avcılar İlçesi Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'ta genç bir kız tacize uğradığı anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada 'TC erkeği Hayır ne demek öğreniyor' notuyla paylaştı.

'SEVGİLİN VARSA DA ARKADAŞ OLALIM'

Görüntülerdeki şahsın, ''Numaranı yazar mısın? Bak rica ediyorum. Tamam bir dakika, ben seni arkadaş olarak... Hiçbir şey yaşamayacağız, sadece seninle oturup mangal başında yemek yemek istiyorum. Bak rica ettim senden' dediği duyuldu.

'ZORLAMAYIN LÜTFEN'

Tacize uğrayan genç kız, 'Sevgilim var, teşekkür ederim. Sevgilim varken arkadaş da olamam. İstemiyorum, zorlamayın lütfen' diye karşılık verdi.

Şahıs daha sonra kullandığı araçla olay yerinden ayrıldı.