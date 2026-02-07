Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışındaki tüm bölgelerde aralıklı yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretse de yerel kuvvetli yağışlar ve kar yağışının günlük hayatı etkileyeceği tahmin ediliyor.
7 İLDE KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülürken; Bolu, Sivas, Niğde, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Toroslar mevkii ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı sürücüleri uyardı.
KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA ALARMI
Yağışların; Antalya’nın doğusu, Mersin’in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden fırtına hızına (50-70 km/saat) ulaşacağı tahmin ediliyor.
ÇIĞ VE BUZLANMA RİSKİNE DİKKAT
Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in yükseklerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde görülecek buzlanma ve don olayının yanı sıra, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer yer toz taşınımı saptanması bekleniyor.
UZUN SÜRE "GRİ MOD" DEVAM EDECEK
Hava tahmin uzmanları, bol yağışlı sürecin devam edeceğini ve Türkiye'nin uzun bir süre daha bulutlu ve yağışlı "gri modda" kalacağını belirtti. İstanbul 10 gün boyunca gri mod ve yağmurlu bir yeni sürece başlayacak. Özellikle yerel kuvvetli yağış beklenen illerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.