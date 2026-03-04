İstanbul genelinde erken saatlerden itibaren etkili olan sis, özellikle Anadolu Yakası'nda hava trafiğini vurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan yolcu uçakları, yoğun sis nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. Havada uzun süre tur atarak bekleyen uçaklardan bazıları yakıt kritiğine girdi.
13 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ
Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle kule yetkilileri uçakları hızla alternatif meydanlara yönlendirdi. Toplam 24 uçağın rotası değiştirilirken, bu uçakların 13'ü İstanbul Havalimanı'na, 11'i ise çevre illerdeki diğer havalimanlarına iniş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak kalkış seferleri de sis nedeniyle rötarlı olarak gerçekleştirildi.
UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ
Sisin etkisini kaybetmesi ve görüş mesafesinin düzelmesiyle birlikte, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçakların inişine saat 09.55'ten itibaren yeniden izin verilmeye başlandı.