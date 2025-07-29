Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde ormanlık alanda dün 21.05 sıralarında yangın çıktı. Yangının bölgeye atılan bir işaret fişeği nedeniyle çıktığı belirlendi. Yangın kısa sürede söndürülürken 500 metrekarelik bir alan zarar gördü. Polis de işaret fişeğini attığı belirlenen A.A. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. 23 Haziran- 15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişi yasaklayan İstanbul Valiliği dün geceki gelişme üzerine ek önlemler aldı. Havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin kullanımını 29 Temmuz'dan 28 Ekim'e kadar yasakladı. Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir"

"Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle ülkemizin çeşitli bölgelerinde orman yangını vakalarında artış yaşanmaktadır. İstanbul Valiliği olarak yayınladığımız genelgeyle, hepimizi derinden sarsan orman yangınlarının önüne geçebilmek için ormanlık alanlara girişleri 23 Haziran – 15 Ekim tarihleri arasında yasaklamıştık. Bu tedbire ek olarak; İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır. ⁠İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır."