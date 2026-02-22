2026 yılının Ocak ayına ait verileri bir önceki yılla kıyaslayan çalışma, İstanbul genelinde hava kirliliğinin %36 oranında azaldığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu iyileşmedeki en büyük payın geçtiğimiz yıla oranla daha yağışlı ve rüzgarlı geçen meteorolojik koşullar olduğunu belirtiyor.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros liderliğinde yürütülen çalışmada, Çevre Bakanlığı ve İBB’ye ait 24 farklı istasyondan alınan partikül madde (PM10) verileri incelendi. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında metreküp başına 41,5 mikrogram olan kirlilik ortalaması, bu yıl 26,5 mikrograma geriledi. 21 istasyonda hava kalitesi artarken, sadece 2 noktada kirlilik oranlarında yükseliş kaydedildi.

KİRLİLİĞİN MERKEZİ KAĞITHANE

Hava kirliliği istasyon bazlı incelendiğinde, İstanbul’un bazı noktalarının hala sınır değerleri zorladığı görülüyor. Ocak 2026 verilerine göre kentin en kirli havası Kağıthane 1 istasyonunda ölçülürken, Tuzla ve Sancaktepe bu listeyi takip eden diğer noktalar oldu. Megakentin en temiz havası ise %83'lük devasa bir iyileşme gösteren Sultangazi 1 istasyonunda kaydedildi. Büyükada ve Sarıyer ise İstanbul'da en kaliteli havanın solunduğu diğer bölgeler olarak öne çıktı.

Hava kirliliğinin en yoğun ölçüldüğü ve kirlilik değerlerinin (µg/m3) yüksek olduğu istasyonlar şu şekilde sıralandı:

Kağıthane

Tuzla

Sancaktepe

Aksaray

Yenibosna

Sultangazi

Hava kalitesinin en yüksek olduğu ve temiz havanın hakim olduğu bölgeler:

Sultangazi

Büyükada

Sarıyer

Kumköy

Maslak

Kandilli

TRAFİK VE "DUR-KALK" EMİSYONU TETİKLİYOR

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Hüseyin Toros, şehirlerdeki kirliliğin ana kaynağının motorlu araçlar olduğuna dikkat çekti. İstanbul’daki 6 milyon civarındaki araç sayısının yoğun bir trafik yükü oluşturduğunu belirten Toros, trafikteki "dur-kalk" hareketlerinin sadece egzoz dumanını değil, fren balataları ve lastiklerden çıkan partikülleri de atmosfere saldığını vurguladı.

Toros, sanayi faaliyetlerinde veya araç sayısında belirgin bir azalma olmamasına rağmen yaşanan %36'lık iyileşmeyi tamamen hava olaylarına bağladı. Yağışlı havaların atmosferdeki kirleticileri temizlediğini ifade eden uzmanlar, hava kalitesini kalıcı olarak korumak için fosil yakıt kullanımının azaltılması ve toplu taşımanın yaygınlaştırılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.