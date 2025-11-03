Balıkesir ve İstanbul çevresinde hissedilen bir deprem oldu. AFAD verilerine göre, deprem Balıkesir Sındırgı'da gerçekleşti. Deprem, 4,9 büyüklüğünde gerçekleşti.

Depremin merkez üssü Sındırgı Balıkesir olarak kayıtlara geçti. Sarsıntı İstanbul, Bursa ve İzmir'de de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verileri, depremin büyüklüğünü açıkladı. Açıklanan veriler şöyle oldu:

AHMET ERCAN: "BAŞKA BİR DEPREM SINDIRGI'DA HASAR BIRAKIR"

SÖZCÜ TV yayınına bağlanan deprem bilimci Ahmet Ercan, başka bir sarsıntıyı daha tetikleyip tetiklemeyeceğini açıkladı. Ercan, açıklamasında "Bu depremi başka bir depremi tetikler mi şeklinde konuşmak için çok erken. Bu deprem önceki depreme göre daha derinde gerçekleşti. Sındırgı biraz küçümsenen bir bölge. Yeniden olacak başka büyük bir deprem, Sındırgı'da çok büyük bir hasar bırakır." dedi.

Ercan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullandı:

SINDIRGI BÜYÜKDAĞDERE M5,1

3.11.2025 saat 15:35’te Sındırgı Büyükdağdere‘de M5,1 büyüklüğünde bir deprem 11-13 km odak derinliğinde olmuş olmuştur. Bu deprem 27 Ekim 2025 günü 6,1 büyüklüğünde olan depremin beklenen en büyük artçı depremidir. Düzgün gidişe göre yörede bundan daha… pic.twitter.com/uppgpuGyd3 — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) November 3, 2025

"BU SARSINTI MARMARA DEPREMİNİ TETİKLEMEZ"

Ancak bu depremlerin Marmara'da olması beklenen depremi tetiklemesi pek mümkün gözükmemektedir" dedi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY: "BÜYÜK BİR TEHLİKE TEŞKİL ETMİYOR"

Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy da depreme ilişkin SÖZCÜ TV'ye yaptığı açıklamada "Sındırgı'da olan pek çok deprem artçı değil fayı tetikleyen depremi tetikleyen sallantılardı. 6.1 depremleri oluşturan artçı diye söylenmen öncü depremlerdi. Sındırgı'da az kırılan fayın devamı niteliğinde bir deprem anladığım kadarıyla. Bu yüzden bu depremin çok bir tehlike olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

AFAD: "OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI"

Depremin ardından açıklama yapan AFAD da deprem anında herhangi bir olumsuz durumun ya da can kaybının olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 15.35’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."