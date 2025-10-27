Geçtiğimiz aylarda art arda sallantıların yaşandığı Sındırgı ilçesinde bir deprem daha oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 6,1 olarak duyurulurken sarsıntının derinliği ise 5,99 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem İstanbul, İzmir, Bursa, Aydın, Eskişehir ve diğer çevre illerden de hissedildi.

SINDIRGI ARTÇILARLA SALLANIYOR

6,1'lik depremin ardından 4'ün altında 14, üzerinde ise 3 artçı deprem meydana geldi. Depremlerin en büyükleri 4,2; 4,0 ve 4,0 olarak ölçüldü.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER...

Balıkesir Sındırgı'dan ilk görüntüler geldi! Yetkililerden alınan bilgilere göre; yıkılan binaların olduğu bildirildi...

Balıkesir İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada ise kentte üç boş binanın yıkıldığı bildirildi.

'BİRKAÇ BİNA YIKILDI'

Korkutan depremin ardından Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ancak birkaç binanın yıkıldığını söyledi.

AHMET AKIN'DAN AÇIKLAMA

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaptığı açıklamada, "Sındırgı ilçemizde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm ekiplerimizle sahada ve teyakkuz halindeyiz. Bizlere 444 40 10 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.