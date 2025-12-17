Skandal olay, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren Özel Büyük Marmara Huzurevi’nde yaşandı.

2023 yılı Temmuz ayında kaydedilen görüntülerde kurumda kaldığı belirtilen Abdulkadir Taşar isimli vatandaş, kurum sahibinin eşi Erol Konuk tarafından darbedildi.

Konuk'un darbetmeden önce bağırdığı da görüldü.

Veryansın TV'den Erdem Atay’ın haberine göre, Konuk’un huzurevinden ayrılan bazı çalışanlara yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddia edildi.

KAMERA KAYITLARI SİLİNDİ İDDİASI

Ayrıca Konuk’un görevde olduğu dönemde benzer olayların yaşandığı ve bazı kamera kayıtlarının silindiği öne sürüldü. Şiddete maruz kaldığı belirtilen Taşar’ın ise 2024 yılı Eylül ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği, cenazesine otopsi yapılmadığı iddialar arasında yer aldı.

'MAHREM BÖLGELER DAHİL FOTOĞRAFLANIYOR'

Öte yandan, huzurevi hakkında internet ortamında yer alan bazı yorumlarda da ciddi suçlamalar dikkat çekti. Bir yorumda, yaşlı bir kadının kuruma giriş yaptığı gün zorla soyulduğu ve mahrem bölgeleri dahil fotoğraflandığı ileri sürülerek, sonrasında yaralanmalar yaşandığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Başka bir yorumda ise bir yakınının bastonuyla yürüyerek girdiği bakım evinden kısa süre sonra yaralı ve yatalak şekilde hastaneye sevk edildiği, mahremiyete aykırı fotoğraflar çekildiği ve “prosedür” denilerek durumun normalleştirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gelişmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı cephesinden de açıklama geldi. Atay’ın aktardığına göre bakanlık yetkilileri, inceleme yapıldığını, muhakkik görevlendirildiğini ve idari soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu, adli sürecin sürdüğü, idari para cezası uygulandığı ve adli para cezası talep edildiği ifade edildi. Huzurevi hakkında kapatma işlemlerinin de kararın hükme bağlanması halinde başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, sorumlu müdürün çalışma onayı ile iş akdinin feshedildiği ve benzer vakalarda en ağır yaptırımların uygulandığı vurgulandı.