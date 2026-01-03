İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan lodos, sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Kent genelinde deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki hatlardaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Adalar-Beşiktaş, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedefadası, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Kabataş-Çengelköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Eminönü-Üsküdar, Bostancı-Adalar Ring, Eminönü-Rumelihisarı, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy-Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan.

İDO tarafından yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Pendik-Yalova, Yalova-Pendik, Yenikapı-Yalova, Yalova-Yenikapı, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hatlarında gün içinde planlanan çok sayıda seferin iptal edildiği bildirildi.