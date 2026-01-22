İstanbul Sancaktepe’de aynı güzergah üzerinde seyreden iki İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada hafif şekilde yaralanan 4 yolcuya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Kaza nedeniyle caddede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otobüslerin yoldan kaldırılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçların çekilmesinin ardından trafiğin normale dönmesi bekleniyor.