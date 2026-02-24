İstanbul ulaşımında yeni bir dönem başlıyor. Megakentin iki yakasındaki uluslararası havalimanları birbirine bağlanıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, projenin hayata geçirilmesi için Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ile masaya oturuldu. Yapılan görüşmeler sonucunda bu altı uluslararası finans kuruluşuyla toplam 6,75 milyar dolarlık finansman için ön mutabakata varıldı.
İHALE SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Bakan Uraloğlu, bu anlaşmayla birlikte Kuzey Çevre Demiryolu Projesi'nin Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi unvanını aldığını ve yapım ihalesi hazırlıklarının hızla devam ettiğini belirtti.
İKİ HAVALİMANI BİRBİRİNE BAĞLANIYOR
Projenin güzergah detaylarını paylaşan Uraloğlu, ihale sürecinin ve yer tesliminin bu yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Ulaşım ağı, Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayarak sırasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden geçerek Çatalca'ya ulaşacak. Hat, Çatalca bölgesinde yapımı süren Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre edilecek. Bu sayede İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı tarihte ilk kez doğrudan bir demir yolu ağıyla birbirine bağlanmış olacak.
Yeni hattın yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yükün bu hat üzerinden taşınması öngörülüyor.