Bakırköy Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandrallı iki tankerden acil durum çağrısı geldi. Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Küçükçekmece Demir Sahası’nda 2 tankerin birbirine temas ettiği bilgisi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kara tahlisiye ekibinin yönlendirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'KALBAJAR' isimli 141 metre boyundaki tanker ile 'ALATEPE' isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahasında birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" denildi.