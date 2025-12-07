İddiaya göre yeni ilçe, İstanbul Havalimanı’nın da içinde bulunduğu bölgeyi kapsayacak şekilde yapılandırılacak. Arnavutköy, Başakşehir, Bahçeşehir ve Hadımköy hattında kalan geniş alanın yeni bir idari yapıya dönüştürülebileceği belirtildi.

Bölgenin son yıllarda artan nüfusu, havalimanının etkisiyle gelişen altyapısı ve ulaşım ağlarının çeşitlenmesi, yeni ilçe ihtiyacını gündeme taşıyan unsurlar arasında gösterildi.

İLÇENİN ADI BİLE HAZIR!

Söz konusu bölge için uzun süredir “Yenişehir” ifadesinin kullanıldığı, planlama çalışmalarında da bu adın öne çıktığı aktarılıyor. Yenişehir’in oluşturulması halinde idari sınırların yeniden düzenleneceği ve mevcut ilçe yapılarının bazı mahalleleri bu yeni yapıya devredebileceği belirtiliyor. Bölgenin geniş yüzölçümü ve gelişmeye açık yapısı nedeniyle yeni bir ilçe yapılanmasının gündeme alınmış olması dikkat çekti.

15 MAHALLE BELİRLENDİ

Yeni kurulması planlanan ilçe için toplam 15 mahallenin seçildiği ifade edildi. Bu mahallelerin Arnavutköy ve çevresindeki yerleşimlerden oluştuğu belirtiliyor. İlk etapta adı geçen mahalleler şöyle sıralandı:

Boyalık

Yassıören

Dursunköy

Sazlıbosna

Şamlar

Baklalı

Çilingir

Hacımaşlı

Geri kalan mahallelerin de planlama dosyasında yer aldığı, ancak resmi açıklama yapılmadan listenin tamamının paylaşılmadığı aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yeni ilçe iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sürece ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.