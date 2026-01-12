İran'daki protestolara destek vermek isteyen bir grup, İstanbul'da İran Konsolosluğu önünde açıklama yapamayınca kafede basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama sırasında iki grup karşı karşıya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan Deniz Yuusefi, “İran halkı yalnız değildir. Biz bugün burada şiddet için değil, insan onuru, ifade, özgürlüğü ve barış için ses veriyoruz. Sessizlik değil, dayanışma kazanacak. Yaşasın İran, yaşasın özgürlük" dedi.

İran’da 28 Aralık 2025’te başlayan protestolar ülkenin birçok bölgesine yayılırken, Fatih’te bir araya gelen grup, Sirkeci’deki İran Konsolosluğu önünde basın açıklaması yapmak istedi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Fatih Kaymakamlığınca asayiş ve güvenlik gerekçesiyle etkinlik yapılmasının yasaklandığını gruba bildirdi.

FATİH KAYMAKAMLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Fatih Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Basın açıklaması yapılmak istenen yerin konsolosluk binası önü olması ve bölgede turist ile vatandaş yoğunluğunun bulunması nedeniyle insan ve araç trafiğini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, yapılmak istenen basın açıklamasının asayiş ve güvenlik sebebiyle yasaklanması uygun görülmüştürö ifadelerine yer verildi. Kaymakamlık tarafından alınan kararın ardından polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak grubu bölgeden uzaklaştırdı.

‘İRAN HALKI YALNIZ DEĞİLDİR’

Konsolosluk önünden uzaklaştırılan grup, açıklamalarını Fatih’teki bir kafede yaptı. Grup adına konuşan Deniz Yuusefi, “Korkuyla evlerine kapatılmak isteniyorlar ama biz biliyoruz ki özgürlük talebi bastırılamaz. İran halkı yalnız değildir. Biz bugün burada şiddet için değil, insan onuru, ifade özgürlüğü ve barış için ses veriyoruz. Sessizlik değil, dayanışma kazanacak. Yaşasın İran, yaşasın özgürlük" dedi.

‘AİLEMDEN 4 GÜNDÜR HABERİM YOK’

Eyleme katılan bir İran vatandaşı ise, “Biz 47 yıldır bu hükümetin değişmesini istiyoruz. Savaşlar, ekonomik sorunlar, kadınlara ve çocuklara yönelik baskılar nedeniyle yaşayamaz hâle geldik. Şu anda en önemli sorun İran’da internetin kesilmesi. İnternet kesildiğinde insanları öldürmeye başlayacaklar ve bu devam edecek. Dünyanın ayağa kalkması ve İran’a dikkatini çevirmesi gerekiyor. Biz Rıza Pehlevi’nin geri dönmesini istiyoruz. Kurtulmak istiyoruz, internetin geri gelmesini istiyoruz. Ailem şu anda İran’da ve onlardan 4 gündür haber alamıyorum" diye konuştu.

TANSİYON YÜKSELDİ

Grup açıklaması sırasında, kafede bulunan bazı kişilerin İran'daki mevcut rejime desteklerini dile getirmeleri üzerine iki taraf arasında sözlü bir tartışma yaşandı.

"Pehlevi'nin dönmesini istiyoruz" diyenlere karşı bir grup, "Ülkemde siyonist istemiyorum” ve “Siyonist Şah” sloganları attı.