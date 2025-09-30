Olay, 13 Eylül’de Koza Mahallesi’nde meydana geldi.

BAŞINA SİLAH DAYAYIP İŞKENCE YAPTILAR

İddiaya göre, F.K.’nın evine gizlice giren şüpheliler, iş insanının başına silah dayayarak darp etti.

BOŞ SENETLERE İMZA

Ardından evdeki 95 bin lirayı alıp, silah zoruyla üç boş senet imzalattılar ve olay yerinden kaçtılar.

F.K.’nın polise başvurması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi: B.Ş. (23), U.D. (25), G.Ü. (37) ve S.A. (23). Zanlılar, Kütahya’da yakalanarak İstanbul’a getirildi ve Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

Polis ekipleri, şüphelilerin işkence anlarını cep telefonuyla kaydettiklerini tespit etti. Yapılan incelemede B.Ş.’nin 44, U.D.’nin ise 7 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.