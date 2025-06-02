Kan donduran cinayet İstanbul’un Esenler ilçesi Oruç Reis Mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi’nde gerçekleşti.
Esenler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahla vurulma ihbarı üzerine olay yerine intikal etti.
Yapılan incelemede, saldırıya uğrayan kişinin Selami Yılmaz olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yılmaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak yaptığı araştırmada, saldırıyı G.P. adlı şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Selami Yılmaz’a arkadan yaklaşan bir kişinin silahla art arda ateş ederek kaçtığı görülüyor.