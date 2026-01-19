İstanbul'da dün başlayan kar, tipi şeklinde aralıklarla yağmaya devam ediyor. Yağış özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. TEM Otoyolu'nda trafik kilitlendi. Uzun araç kuyrukları oluştu.

KURYE VE AĞIR TONAJLI ARAÇLARA YASAK

Trafik yoğunluğu yüzde 81'in üzerine çıkarken kurye ve ağır taşıtlar için duyuruda bulunuldu. İstanbul Valiliği'nce, kent trafiğinde kar yağışı önlemi olarak Saat: 10.00'dan itibaren kurye ve ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı.

KENTİN HER NOKTASINDA TRAFİK KİLİT

İstanbul'da kar yağışı bugün de aralıklarla devam edecek. Kent genelinde, milyonlarca kişinin işe gitmek için yola çıkması ve kar yağışının etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Yağışın etkili olduğu yerlerde binaların çatıları, kaldırımlar, yol kenarları ve arabaların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.