İstanbul genelinde 12 Ocak Pazartesi günü etkisini artırması öngörülen olumsuz hava koşulları, Meteorolojik Acil Durum Komitesi’ni (MADKOM) harekete geçirdi. Hava trafiğinde yaşanabilecek olası riskleri minimize etmek adına uçuş kapasitelerinde kısıtlamaya gidilmesi kararlaştırıldı. Bu stratejik hamlenin ardından, Türkiye’nin dev havayolu şirketlerinden peş peşe iptal haberleri geldi. Havayolu Şirketlerinde Son Durum İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli operasyonlarda toplam 124 sefer programdan kaldırıldı. İşte şirket bazlı güncel veriler: Türk Hava Yolları (THY): Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı toplam 54 seferin iptal edildiğini duyurdu. Pegasus Hava Yolları: Operasyonel güvenliği en üst sınırda tutmak amacıyla 46 uçuşun gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi. AJet: Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden planlanan 24 seferin hava muhalefeti nedeniyle listeden çıkarıldığını açıkladı. Valilikten "Eğitim" Kararı: Okullar Tatil Edildi Kar fırtınasının kent içi ulaşımı felç etme riskine karşı İstanbul Valiliği de kritik bir karara imza attı. Öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğini önceliğe alan valilik, kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Yolcular İçin Kritik Uyarı Uzmanlar ve havayolu temsilcileri, seyahat planı olan vatandaşları mağduriyet yaşamamaları konusunda uyardı. Havalimanlarına doğru yola çıkmadan önce: Hava yolu şirketlerinin resmi internet siteleri kontrol edilmeli. Mobil uygulamalar üzerinden anlık uçuş bildirimleri takip edilmeli. Müşteri hizmetleri hatlarından sefer durumları teyit edilmeli.

