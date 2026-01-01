İstanbul’da barajlardaki su seviyeleri endişe verici boyutlara ulaştı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kente su sağlayan barajların doluluk oranının yeni yıla yüzde 18,71 seviyesinde girdiğini duyurdu. Bu oranın son 10 yılın en düşük seviyesi olduğuna dikkat çeken Başa, 2025 yılında İstanbul’un toplam su tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 1,34 arttığını belirtti. Kış aylarında beklenen yağışların barajlara olumlu katkı yapmasının öngörüldüğünü ifade eden Başa, buna rağmen tasarruf çağrısını yineledi. Şafak Başa, açıklamasında vatandaşlara seslenerek, “Kış yağışlarıyla doluluk oranının artması beklense de su tasarrufuna devam edelim” ifadelerini kullandı. Yetkililer, su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından bireysel tasarrufun büyük önem taşıdığını vurguluyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.