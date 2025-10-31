İstanbul Boğazı’nda geçen ağustosta yapılan 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı yarışmada Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkamadığı anlaşıldı. Rus sporcunun bulunması için arama çalışması başlatıldı ancak sonuç alınamadı.



Diğer oğlu Kirill Svechnikov ile İstanbul’a gelen Svechnikov’un annesi Ogalina Svechnikova, oğlunun yaşadığına inanıyor.



Anne Svechnikova, oğlu hakkındaki araştırmaların devam etmesi talebiyle İstanbul’a geldiğini belirterek, şunları söyledi:



“Ben oğlumun yaşadığına inanıyorum. Herkese sesleniyoruz. Lütfen bu yarışa veya yarıştan sonrasına ait, onun bulunabileceği herhangi bir bilgi, görüntü varsa birisi eğer bir şey biliyorsa bize ulaşsın. Onu bulana 500 bin lira ödül vereceğiz.”





