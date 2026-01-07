Yangın, Muratpaşa Mahallesi Fabrikalar Caddesi üzerinde yer alan ve Bayrampaşa Kaymakamlığı’nın da bulunduğu 3 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Yaklaşık 4 aydır faaliyette olmadığı öğrenilen hamamın sistem odasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Havalandırma kanalları aracılığıyla yayılan yoğun duman nedeniyle kaymakamlık binası önlem amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olayda yaralanan olmadığı tespit edildi.

