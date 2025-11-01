İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüme giren apartman yıkılınca yandaki binada bir anda duvarsız kaldı. İki binanın 30 yıldır tek bir duvarı paylaştığı ortaya çıktı. Yıkım ekibi ve duvarsız kalan apartman sakinleri karşı karşıya geldi.
Odalar molozlarla doldu, duvarsız kalan ev sahipleri ne yapacağını şaşırdı.
Duvarları yıkılan apartman sakinleri yıkımı gerçekleştirenlerden geçmiş olsun mesajı bile almadıklarını söyledi.
Duvarsız kalan dairelerde kalanlar mecburen yakınlarının yanına taşınırken komşu apartmanı yıkanlarla karşı karşıya geldiler.
Yıkım ekibi ile apartman sakinleri arasında tek duvar tartışması gerilime yol açtı.