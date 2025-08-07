İstanbul’da Temmuz 2025 dönemine ait konut kiraları verileri açıklandı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin paylaştığı rapora göre, Kadıköy ve Sarıyer'de ortalama kira bedelleri ilk kez 60 bin TL sınırını geçti. Kent genelinde ise ortalama kira 30 bin TL seviyesinde sabit kaldı.

İSTANBUL'UN KİRA OLARAK EN PAHALI İLÇELERİ

Rapora göre Temmuz ayında ortalama kiraların en yüksek olduğu ilk beş ilçe şu şekilde sıralandı:

Kadıköy: 62 bin TL

Sarıyer: 60 bin TL

Beşiktaş: 52 bin TL

Bakırköy: 50 bin TL

Zeytinburnu: 45 bin TL

Haziran ayında Sarıyer ve Kadıköy’de 55 bin TL olan ortalama kira bedelleri, temmuz itibarıyla 60 bin TL’yi aşarak ilçe bazında bir ilk yaşanmasına neden oldu.

İSTANBUL'UN KİRA OLARAK EN UCUZ İLÇELERİ

Temmuz verilerine göre ortalama kira bedelinin en düşük olduğu ilçeler ise şunlar:

Esenyurt: 17 bin 500 TL

Esenler: 19 bin 500 TL

Arnavutköy: 20 bin TL

Sultangazi: 21 bin TL

Silivri: 22 bin TL

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, Esenyurt ve Esenler gibi ilçelerde sınırlı artışlar görülse de, bu ilçeler düşük kira arayanlar için tercih edilmeye devam ediyor.

İSTANBUL'DA ARTIŞ YÜZDE 193

Deutsche Bank’ın geçtiğimiz haftalarda yayımladığı 2025 Kira Raporu’na göre İstanbul, son beş yılda kira fiyatları en çok artan şehir oldu. Raporda bu artış oranı %193 olarak belirtilirken, İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin analizine göre dolar bazında artış %160 seviyesinde gerçekleşti.

AĞUSTOSTA TAVAN KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 41,13

TÜİK’in temmuz ayı enflasyon verilerine göre, ağustos ayı kira artış oranı %41,13 olarak belirlendi. Sektör temsilcileri, bu dönemde gelirlerde de artış yaşandığını belirterek, sadece kiralardaki artışın kiralama gücünü ölçmekte yeterli olmayabileceğini ifade etti.

DÜNYA GENELİNDE İLK 10'DA İSTANBUL YOK

Deutsche Bank raporunda, İstanbul kira artışında lider olmasına rağmen, kiraların en yüksek olduğu şehirler sıralamasında 53’üncü sırada yer aldı. En pahalı ilk 10 şehir arasında New York, Singapur, Boston, Londra, San Fransisco, Zürih, Hong Kong, Cenevre, Chicago ve Dubai yer aldı.