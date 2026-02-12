İstanbul’da kira fiyatları son bir yılda tarihi seviyelere ulaştı. Kent genelinde en düşük kiralar 30-35 bin TL bandına yerleşirken, merkezi ve yüksek talep gören ilçelerde fiyatlar 55-60 bin TL’yi aştı.

Ortalama kira bedelinin 35 bin TL seviyesini geçtiği şehirde, iki asgari ücretin toplam geliri birçok ilçede tek bir dairenin kirasını karşılamaya yetmiyor. Uzmanlara göre şehirde barınma dengesi ciddi biçimde bozulmuş durumda.

KONUT SATIŞLARINDAKİ HAREKETLİLİK KİRALARI TETİKLEDİ

2025’in ikinci yarısından itibaren konut piyasasında gözlenen hareketlilik, kiralık konut tarafında daha sert bir fiyat artışına yol açtı.

Aralık ayında konut satışları yıllık bazda yüzde 19,8 artarak 254 bin 777 adede yükselirken, yıl genelinde satışlar yüzde 14,3 artışla 1 milyon 688 bin 910’a ulaştı.

Faiz oranlarının gerilemesiyle ertelenmiş talep devreye girerken, konut satın alma maliyetlerinin yüksek seyretmesi kiralık konut talebini canlı tuttu. Artan talep ve sınırlı arz ise kira fiyatlarını yukarı taşımaya devam etti.

1+1 DAİRELERDE 35 BİN TL SINIRI

2026 yılı başı itibarıyla ilan verileri, İstanbul genelinde ortalama kira bedelinin 35 bin TL bandını aştığını ortaya koydu.

Özellikle 1+1 dairelerde dahi bu seviyeler görülüyor. TÜİK verilerine göre hesaplanan yasal kira artış tavanları gerilemiş olsa da, yeni kiraya verilen konutlarda piyasa fiyatlarının bu sınırların üzerinde oluştuğu dikkat çekiyor.

MERKEZİ İLÇELERDE 70-80 BİN TL BANDI

Kira piyasasında en yüksek seviyeler, merkezi ve yüksek gelir grubuna hitap eden ilçelerde kaydediliyor.

Kadıköy’de sahil hattına yakın semtlerde ortalama kiralar 60 bin TL’nin üzerine çıkarken, yeni konutlarda 70 bin TL’yi aşan rakamlar görülüyor.

Sarıyer’de Emirgan, İstinye ve Tarabya hattında ortalama kiralar 70-80 bin TL aralığında seyrediyor.

Beşiktaş’ta Etiler, Bebek ve Levent çevresinde 60-70 bin TL bandı öne çıkarken, Şişli’de 55-60 bin TL, Bakırköy’de ise 45 bin TL’nin üzerindeki seviyeler dikkat çekiyor.

ÇEPER İLÇELERDE DAHİ 25-35 BİN TL

Görece daha uygun fiyatlı ilçelerde dahi kira seviyeleri yüksek kalmaya devam ediyor.

Ataşehir’de ortalama kiralar 45-55 bin TL, Üsküdar’da 45-50 bin TL bandında.

Maltepe, Kartal ve Ümraniye’de 30-35 bin TL; Pendik, Tuzla ve Çekmeköy’de 25-30 bin TL aralığı öne çıkıyor.

Esenyurt’ta 25-30 bin TL bandı görülürken, Sancaktepe, Sultanbeyli, Esenler ve Bağcılar’da kiralar 20-24 bin TL seviyelerinde yoğunlaşıyor.

“ARTIŞ ORANLARI YÜZDE 60’A YAKLAŞTI”

Haber Global'de yer alan habere göre, Emlak Uzmanı Emre Kulcanay, İstanbul genelinde kira artış oranlarının ilçelere göre ayrıştığını belirtiyor.

Merkezi ve yüksek talep gören bölgelerde yıllık artışların yüzde 45-55 bandına ulaştığını ifade eden Kulcanay, prestijli semtlerde bu oranın yer yer yüzde 60’a yaklaştığını söylüyor. Orta segment bölgelerde artışlar yüzde 35-45 aralığında gerçekleşirken, çeper ilçelerde dahi yüzde 30’un üzerinde artış görülüyor.

Kulcanay’a göre yükselişte yüksek enflasyon, artan bakım-onarım ve vergi maliyetleri, iç göç ve öğrenci nüfusundaki artış etkili. Yeni konut üretiminin sınırlı kalması da fiyat artışlarını hızlandıran temel unsurlar arasında yer alıyor.

İKİ ASGARİ ÜCRETLE BARINMAK ZORLAŞIYOR

Ortaya çıkan tablo, İstanbul’da barınma maliyetinin birçok hane için temel gelir kalemini aştığını gösteriyor.

Ortalama kira seviyeleri dikkate alındığında, iki asgari ücretli bir ailenin dahi kira karşısında zorlandığı görülüyor.

Uzmanlar, arzın artırılmasına yönelik yapısal adımlar atılmadığı sürece kira baskısının kısa vadede hafiflemesinin zor olduğuna dikkat çekiyor.