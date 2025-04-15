Konut piyasasında yaşanan keskin fiyat artışları, özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde ev sahibi olmayı neredeyse imkânsız hale getirdi. Gayrimenkul analiz platformu Endeksa’nın Mart ayı verileri, İstanbul’da dört ilçede ortalama konut fiyatlarının 15 milyon TL'nin üzerine çıktığını ortaya koydu. Avrupa Birliği genelinde 2020’den bu yana konut fiyatları ortalama yüzde 25 artarken, Türkiye’deki artış oranı yüzde 1100’ü aştı.
BAZI İLÇELERDE FİYATLAR 20 MİLYON TL'YE DAYANDI
İstanbul'un birçok ilçesinde ortalama konut fiyatları birkaç milyon TL'yi çoktan aştı. Özellikle Sarıyer, Beykoz, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde ev fiyatları 15 milyon TL’nin üzerine çıkarken, Sarıyer’de bu rakam 18,5 milyon TL’ye kadar ulaşıyor. Bu ilçeleri 17,9 milyon TL ile Beykoz, 17,4 milyon TL ile Beşiktaş ve 15,5 milyon TL ile Kadıköy takip ediyor.
YÜKSEK FİYATLARA RAĞMEN YATIRIMCI İÇİN HALA CAZİP
Fiyatların bu denli artmasına rağmen bazı ilçelerde kira gelirlerinin yükselmesi ve geri dönüş süresi olarak bilinen amortisman sürelerinin kısalması, yatırımcıları konut alımına yönlendirmeye devam ediyor. Örneğin Esenyurt'ta amortisman süresi yalnızca 11 yıl olarak hesaplanıyor. Bu da yatırımcının, evin bedelini kira geliriyle kısa sürede amorti edebilmesini sağlıyor.
İSTANBUL'UN İLÇELERİNE GÖRE ORTALAMA KONUT FİYATLARI VE AMORTİSMAN SÜRELERİ
-Konut fiyatları 5 milyon TL altı olan ilçeler:
Esenyurt: 2.660.240 TL / 11 yıl
Sultangazi: 3.158.068 TL / 14 yıl
Fatih: 3.283.470 TL / 13 yıl
Güngören: 3.339.318 TL / 13 yıl
Arnavutköy: 3.437.375 TL / 15 yıl
Esenler: 3.521.200 TL / 17 yıl
Bahçelievler: 3.717.200 TL / 14 yıl
Gaziosmanpaşa: 3.759.088 TL / 13 yıl
Küçükçekmece: 3.843.000 TL / 13 yıl
Avcılar: 4.042.680 TL / 14 yıl
Bağcılar: 4.119.280 TL / 16 yıl
Sultanbeyli: 4.212.670 TL / 15 yıl
Bayrampaşa: 4.269.720 TL / 15 yıl
Beylikdüzü: 4.338.180 TL / 13 yıl
Sancaktepe: 4.431.952 TL / 15 yıl
Kağıthane: 4.445.550 TL / 14 yıl
Silivri: 4.530.504 TL / 16 yıl
Pendik: 4.935.480 TL / 15 yıl
-Ortalama fiyatı 5-10 milyon TL arasında olan ilçeler:
Çekmeköy: 5.075.892 TL / 15 yıl
Ümraniye: 5.335.297 TL / 15 yıl
Tuzla: 5.463.663 TL / 16 yıl
Zeytinburnu: 5.661.180 TL / 16 yıl
Çatalca: 5.663.196 TL / 17 yıl
Eyüpsultan: 5.821.200 TL / 15 yıl
Kartal: 5.986.090 TL / 16 yıl
Beyoğlu: 6.213.475 TL / 15 yıl
Büyükçekmece: 6.249.411 TL / 17 yıl
Maltepe: 6.346.739 TL / 17 yıl
Şişli: 6.453.510 TL / 15 yıl
Başakşehir: 6.598.995 TL / 16 yıl
Ataşehir: 6.702.304 TL / 15 yıl
Üsküdar: 8.748.642 TL / 19 yıl
Adalar: 10.457.750 TL / -
Şile: 12.399.151 TL / 20 yıl
Bakırköy: 13.208.160 TL / 20 yıl
-Fiyatların 15 milyon TL’yi aştığı ilçeler:
Kadıköy: 15.579.500 TL / 22 yıl
Beşiktaş: 17.452.260 TL / 22 yıl
Beykoz: 17.984.160 TL / 30 yıl
Sarıyer: 18.522.728 TL / 21 yıl
YÜKSEK FİYATLAR YATIRIMCILARIN KAFASINI KARIŞTIRIYOR
İstanbul’da konut fiyatları rekor seviyelere ulaşsa da, kira getirilerindeki artış ve bazı ilçelerdeki kısa geri dönüş süreleri, yatırımcının ilgisini canlı tutuyor. Ancak özellikle merkezi ilçelerde fiyatlar o kadar yükseldi ki, artık sadece yatırım değil, oturum amaçlı konut edinmek bile çoğu vatandaş için erişilmesi güç bir hedef haline geldi. Gelişmeler, hem bireysel alıcılar hem de gayrimenkul yatırımcıları için dikkatle takip edilmeye devam ediyor.