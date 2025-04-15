Konut piyasasında yaşanan keskin fiyat artışları, özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde ev sahibi olmayı neredeyse imkânsız hale getirdi. Gayrimenkul analiz platformu Endeksa’nın Mart ayı verileri, İstanbul’da dört ilçede ortalama konut fiyatlarının 15 milyon TL'nin üzerine çıktığını ortaya koydu. Avrupa Birliği genelinde 2020’den bu yana konut fiyatları ortalama yüzde 25 artarken, Türkiye’deki artış oranı yüzde 1100’ü aştı.

BAZI İLÇELERDE FİYATLAR 20 MİLYON TL'YE DAYANDI

İstanbul'un birçok ilçesinde ortalama konut fiyatları birkaç milyon TL'yi çoktan aştı. Özellikle Sarıyer, Beykoz, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde ev fiyatları 15 milyon TL’nin üzerine çıkarken, Sarıyer’de bu rakam 18,5 milyon TL’ye kadar ulaşıyor. Bu ilçeleri 17,9 milyon TL ile Beykoz, 17,4 milyon TL ile Beşiktaş ve 15,5 milyon TL ile Kadıköy takip ediyor.

YÜKSEK FİYATLARA RAĞMEN YATIRIMCI İÇİN HALA CAZİP

Fiyatların bu denli artmasına rağmen bazı ilçelerde kira gelirlerinin yükselmesi ve geri dönüş süresi olarak bilinen amortisman sürelerinin kısalması, yatırımcıları konut alımına yönlendirmeye devam ediyor. Örneğin Esenyurt'ta amortisman süresi yalnızca 11 yıl olarak hesaplanıyor. Bu da yatırımcının, evin bedelini kira geliriyle kısa sürede amorti edebilmesini sağlıyor.

İSTANBUL'UN İLÇELERİNE GÖRE ORTALAMA KONUT FİYATLARI VE AMORTİSMAN SÜRELERİ

-Konut fiyatları 5 milyon TL altı olan ilçeler:

Esenyurt: 2.660.240 TL / 11 yıl

Sultangazi: 3.158.068 TL / 14 yıl

Fatih: 3.283.470 TL / 13 yıl

Güngören: 3.339.318 TL / 13 yıl

Arnavutköy: 3.437.375 TL / 15 yıl

Esenler: 3.521.200 TL / 17 yıl

Bahçelievler: 3.717.200 TL / 14 yıl

Gaziosmanpaşa: 3.759.088 TL / 13 yıl

Küçükçekmece: 3.843.000 TL / 13 yıl

Avcılar: 4.042.680 TL / 14 yıl

Bağcılar: 4.119.280 TL / 16 yıl

Sultanbeyli: 4.212.670 TL / 15 yıl

Bayrampaşa: 4.269.720 TL / 15 yıl

Beylikdüzü: 4.338.180 TL / 13 yıl

Sancaktepe: 4.431.952 TL / 15 yıl

Kağıthane: 4.445.550 TL / 14 yıl

Silivri: 4.530.504 TL / 16 yıl

Pendik: 4.935.480 TL / 15 yıl

-Ortalama fiyatı 5-10 milyon TL arasında olan ilçeler:

Çekmeköy: 5.075.892 TL / 15 yıl

Ümraniye: 5.335.297 TL / 15 yıl

Tuzla: 5.463.663 TL / 16 yıl

Zeytinburnu: 5.661.180 TL / 16 yıl

Çatalca: 5.663.196 TL / 17 yıl

Eyüpsultan: 5.821.200 TL / 15 yıl

Kartal: 5.986.090 TL / 16 yıl

Beyoğlu: 6.213.475 TL / 15 yıl

Büyükçekmece: 6.249.411 TL / 17 yıl

Maltepe: 6.346.739 TL / 17 yıl

Şişli: 6.453.510 TL / 15 yıl

Başakşehir: 6.598.995 TL / 16 yıl

Ataşehir: 6.702.304 TL / 15 yıl

Üsküdar: 8.748.642 TL / 19 yıl

Adalar: 10.457.750 TL / -

Şile: 12.399.151 TL / 20 yıl

Bakırköy: 13.208.160 TL / 20 yıl

-Fiyatların 15 milyon TL’yi aştığı ilçeler:

Kadıköy: 15.579.500 TL / 22 yıl

Beşiktaş: 17.452.260 TL / 22 yıl

Beykoz: 17.984.160 TL / 30 yıl

Sarıyer: 18.522.728 TL / 21 yıl

YÜKSEK FİYATLAR YATIRIMCILARIN KAFASINI KARIŞTIRIYOR

İstanbul’da konut fiyatları rekor seviyelere ulaşsa da, kira getirilerindeki artış ve bazı ilçelerdeki kısa geri dönüş süreleri, yatırımcının ilgisini canlı tutuyor. Ancak özellikle merkezi ilçelerde fiyatlar o kadar yükseldi ki, artık sadece yatırım değil, oturum amaçlı konut edinmek bile çoğu vatandaş için erişilmesi güç bir hedef haline geldi. Gelişmeler, hem bireysel alıcılar hem de gayrimenkul yatırımcıları için dikkatle takip edilmeye devam ediyor.