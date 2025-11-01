İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir kadın ve erkek, evde başlarından silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Emirgan Mahallesi 1. Sokak'ta bir evde yaşayan 36 yaşındaki Gökhan Meral, bir süredir 2 çocuk annesi Aydan Vural ile görüşüyordu. Dün gece de Gökhan Meral görüşmek için Aydan Vural’ı evine çağırdı.

Aydan Vural’a ulaşamayan yakınları sabah saatlerinde Gökhan Meral’in evine geldi. Yerde hareketsiz yatan iki kişi olduğunu gören yakınları hemen polise ve sağlık ekibine haber verdi.

Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yerde yatan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada Vural’ın başından vurulduğunu ve Meral’in daha sonra intihar ettiğini belirlendi.

İncelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.