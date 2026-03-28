İstanbul Bağcılar'da bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısının bir kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle sokağa çöktü. Yüksekten koparak düşen yapı parçaları ve molozlar, o esnada bina önünde park halinde duran iki otomobilin üzerine isabet ederek araçlarda hasara yol açtı.
Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesinin ardından adrese çok sayıda polis, itfaiye ve belediye ekibi yönlendirildi. Hızla bölgeye ulaşan güvenlik güçleri, sokağın giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çekerek alanı yaya ve araç trafiğine tamamen kapattı.
Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı çökmenin ardından, olası bir tehlikeye karşı apartman sakinleri ekiplerin gözetiminde tahliye edildi.