İstanbul Çekmeköy’de geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında dehşet veren bir olay yaşandı.
Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’ta bir kafede arkadaşıyla yemek yiyen Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
OLAY YERİNDEKİ İNCELEME TAMAMLANDI
Ekol TV muhabiri Gamze Şimşek'in haberine göre, saldırı sonucunda ağır yaralanan Meriç, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından, kimliği belirlenemeyen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.